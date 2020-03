Los despidos y las indemnizaciones después del coronavirus

Indemnización por despido: ¿Cuánto corresponde percibir en cada cas?

En general, existen tres tipos de despidos y, en función del caso, tendremos derecho (o no) a percibir una indemnización:

Es aquel que se basa en incumplimientos por parte del trabajador. El Estatuto de los Trabajadores (ET) recoge esas posibles causas: faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo; indisciplina o desobediencia ; ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos; transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza en el desempeño del trabajo; disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado; embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo; y acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Este despido no da derecho a indemnización alguna, aunque sí deberás cobrar tu finiquito (siempre, ya que se trata de la parte de tu nómina por los días trabajados, vacaciones devengadas y parte proporcional de las pagas extra). También podrás cobrar el paro, siempre que cumplas con los requisitos para ello.

El ET recoge una serie de causas por las que el empresario puede despedir a un trabajador, y que se consideran objetivas. Dan derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio trabajado, con una limitación de 12 meses de salario. También tendrás derecho a paro, siempre que cumplas con los requisitos exigibles.

Las causas pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de la producción (la tipología más utilizada); ineptitud del trabajador; falta de adaptación del trabajador en caso de alguna modificación técnica o tecnológica en el trabajo; falta de asistencia al trabajo, sea justificada o no (salvo por el ejercicio de algunos derechos especialmente protegidos); o insuficiencia de la consignación presupuestaria pública para programas y planes de entidades sin ánimo de lucro.

Tipos de despido según su calificación por un juez: improcedente, nulo o procedente

Además, a efectos judiciales, es posible que las causas alegadas por la empresa para despedirnos no sean ciertas, o bien que el despido se encuentre entre uno de los supuestos que determinan su nulidad , en cuyo caso tendremos derecho a una indemnización mayor o a la readmisión, según el caso. También al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia (salarios de tramitación).

El despido improcedente existe cuando el juez o tribunal no considera acreditado el incumplimiento que se alega para el despido, o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas (a nivel procesal). En el caso de despido objetivo, será improcedente cuando no se acredite la causa.