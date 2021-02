Cómo declarar las rentas en el extranjero en 2021

El plazo para presentar este documento se abrió el 1 de enero y finalizará el próximo 31 de marzo, pocos días antes del comienzo oficial de la campaña de la renta y, a diferencia de la declaración, este documento solo deberá volver a presentarse siempre y cuando el capital declarado se incremente en más de 20.000 euros. De lo contrario, no existirá obligación alguna de volver a cumplimentarlo.

¿Cómo se declaran los rendimientos extranjeros ante Hacienda?

A diferencia de lo que ocurre con los intereses generados por productos ofrecidos por entidades sujetas al régimen fiscal español, las rentas generadas por depósitos o cuentas extranjeras no figurarán en el borrador de la declaración, por lo que el contribuyente deberá introducirlas. El área en la que hacerlo es la de 'Ingresos íntegros' de la casilla 'Intereses de cuentas y depósitos y de activos financieros en general', que aparece en el apartado referente a los rendimientos del capital inmobiliario.

En cuanto al tramo impositivo que te corresponde , según recuerda el buscador, "no existen diferencias con respecto a los beneficios que producen los productos de ahorro de marca nacional, de modo que todas las rentas de hasta 6.000 euros tributarán con un 19 por ciento y los 44.000 euros siguientes tributarán al 21". En caso de obtener ganancias superiores a los 50.000 euros, el tramo que les corresponderá será el del 23 por ciento.

Por último, si ya has tributado en el extranjero, esto no implica que estés exento de hacerlo en España. Si se diese ese caso, se debe evitar lo que popularmente se conoce como la doble imposición. Para estos casos, la Agencia Tributaria permite a los contribuyentes no tener que tributar dos veces por el mismo dinero, de modo que, para evitarlo, se deberá informar de las cantidades retenidas en la casilla correspondiente de la declaración sobre 'Deducciones por doble imposición internacional', por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero.