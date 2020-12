Desde hace varios meses, el Servicio Público de Empleo (SEPE) ha notificado a través de una carta esos cobros indebidos a las personas beneficiarias de los ERTE que habían recibido cantidades que no se correspondían con su situación. Al mismo tiempo, se incluía el procedimiento por el que los afectados debían devolver las cantidades percibidas y que no debería haber cobrado.

¿Cómo saber si se me ha pagado de más?

Para aquellos despistados que no se han dado cuenta del error, o bien para los que han tenido la picaresca de quedarse con ese dinero de más, una mala noticia: el SEPE se va a poner en contacto con ellos a través de una carta, si no lo han hecho ya, solicitando la devolución de ese importe cobrado indebidamente. Y hay que saber que, de no hacerlo, las consecuencias no serán nada recomendables.