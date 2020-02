Cómo emprender en 24 pasos para no caer en los errores que te lleven al fracaso

Enseñar a los futuros empresarios y creadores de start up cómo aprender a montar una empresa. O a muchos universitarios a ver cuál puede ser su futuro laboral acorde con sus habilidades. Ese es el reto de 'Disciplined Entrepreneurship” , un curso innovador basado en la metodología del Massachusetts Institute of Technology (MIT), para la creación de Startups , que descompone el proceso de creación de una empresa, en 24 pasos sencillos y concisos, creado por el profesor Bill Aulet, eminente docente del MIT.

Sin embargo, esta cifra no está tan alejada de una pyme convencional: el 60% de las pymes españolas sobreviven menos de cinco años después de su creación, según datos del INE. Según los datos obtenidos en el Mapa del Emprendimiento elaborado por Spain Startup-South Summit, un 54% de los emprendedores ha creado dos o más start-ups. El volver a intentarlo es la clave para el triunfo.

Para saber quién es el cliente hay que hacer una segmentación del mercado y buscar uno de entrada. Entre las razones de los fracasos a la hora de montar una start-up encontramos la falta de experiencia en el sector. No hay que engañarse y hay que tener en cuenta si tu idea, por muy brillante que la veas, tiene mercado.

Poner al cliente en primer lugar, rodearse de personas capaces, invertir lo suficiente y no ceder pronto son los consejos de todos los expertos. "La idea inicial de muchos emprendedores que no se han preparado para ello es hacer y vender. Pero más importante que esto es saber realmente si alguien está interesado en tu producto. Las ganas y el compromiso son vitales, así como ser conscientes de las competencias que te acompañan, porque nadie tiene todas. Es importante que sepas que tú no tienes que saber hacer de todo", aconseja Caleya.