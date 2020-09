Procedimiento para recurrir una multa de tráfico

Pasos y procedimientos para recurrir una multa de tráfico

Tal y como recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), puedes presentar una alegación si consideras que existe algún error o no estás de acuerdo con la denuncia que te ha sido notificada. Tras analizar su alegación, la DGT resolverá si tiene razón o no. Por su parte, el recurso se interpone después de haberse dictado la resolución si no está de acuerdo con ella. Se trata, por tanto, de vías consecutivas: hay que pasar por la alegación para presentar un recurso si el resultado de la alegación no es el que deseábamos.