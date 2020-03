Asegúrate rápidamente si un coche tiene el seguro en vigor

Si vas a comprar un coche de segunda mano, has alquilado un vehículo o vas a utilizar un coche de empresa y quieres comprobar que todo esté en regla en cuanto a su seguro de responsabilidad civil, la realidad es los medios para saber si un coche tiene seguro son bastante limitados, pero a la vez muy racionales. Se trata de una información que no debes dejar de comprobar, ya que, aunque la legislación vigente obliga a todos los vehículos a circular con un seguro básico como mínimo (el llamado ‘seguro a terceros’), la realidad es que esta norma no siempre se cumple. En este artículo te contamos cómo funciona este proceso y cómo saber si un coche tiene seguro.