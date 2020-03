Si el confinamiento impide que pagues el alquiler tienes varias soluciones

Ha sido una de las grandes polémicas de las medidas del Gobierno. La moratoria de las hipotecas ha tenido luz verde, pero qué pasa con los alquilados. Porque la situación de muchas pymes es letal. Miriam y Pedro comparten piso en Barcelona y aunque el estado de alarma les impide ir a trabajar, tienen que seguir pagando el alquiler: su casera también ha bajado la persiana del negocio y la renta es su único ingreso. La arrendadora de Paquita, en cambio, le ha propuesto negociar y sólo le cobrará una parte de lo que debe.



Ejemplos como este se han sucedido en los últimos días en decenas de hogares españoles, donde la sensibilidad se ha antepuesto a las obligaciones, extendiéndose como un bálsamo allá donde había miedo e incertidumbre por la crisis sanitaria derivada del coronavirus.



Han sido muchas las historias que, como el COVID-19, se han 'viralizado' en la red, demostrando el lado más humano de una sociedad que lucha para vencer a una pandemia, aunque no siempre sea posible rebajar el alquiler o condonar la deuda. Y es que, a diferencia de las hipotecas, el Gobierno no ha regulado esta cuestión, que ha dejado a la "cadena de solidaridad" entre propietarios e inquilinos.



¿Qué ocurre entonces si el confinamiento me impide hacer frente al alquiler?



- SI VIVO EN UN PISO ALQUILADO



Como el real decreto del estado de alarma no prevé moratorias en el pago de los alquileres, si un inquilino no puede cumplir con sus obligaciones financieras porque se ha quedado sin actividad laboral, está afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ha sido despedido, no podrá acogerse a ninguna prerrogativa.



Tal como explica a Efe el abogado especialista en Derecho Inmobiliario Alejandro Fuentes-Lojo, las personas que vivan de alquiler están obligadas a continuar pagándolo y no podrán alegar "daños indirectos" por el confinamiento.



Esta coyuntura ha llevado a entidades como el Sindicato de Inquilinos a denunciar públicamente el "desamparo total" que, a su juicio, planea sobre miles de ciudadanos y a exigir una "solución política" que pase por la suspensión de las rentas si hay una causa justificada.