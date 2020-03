Moratoria para la hipoteca, pero el alquiler lo tendrás que seguir pagando

Pedro Sánchez ha anunciado este mediodía las medidas económicas d edicadas a paliar la crisis del Coronavirus. Un paquete social que incluye una moratoria de hipotecas en algunos casos que, sin embargo, no afecta al pago de las rentas de los alquileres. En este sentido, el presidente ha llamado a “ser comprensivos” tanto a arrendatarios como a arrendados y a “ponerse en la piel del otro”.

- ¿Debo seguir pagando el alquiler?

La respuesta es sí. El decreto del Gobierno no recoge ninguna medida a este respecto y cerca del 20% de la población española que vive arrendada debe seguir pagando. Si no lo hace, se expone a un delito económico que puede costar muy caro una vez pasada esta crisis.

- ¿Pero si no puedo pagar?

El frenazo económico va a afectar a todos los hogares. En la llamada a la comprensión de Pedro Sánchez se deriva una posible solución; negociar. Exponer los problemas de pago al propietario y tratar de alcanzar un nuevo acuerdo para esta crisis temporal. El casero puede asegurarse continuar cobrando una cantidad mensual durante este período en el que le sería difícil alquilar de nuevo, y el inquilino podría seguir contando con su hogar.

- ¿Y si voy a entrar de alquiler?

Todos los contratos firmados siguen teniendo validez y los nuevos se pueden firmar de forma telemática. En ese sentido, es como si continuásemos en una situación normal. Además, los propietarios pueden seguir enseñando sus casas, siempre que se cumplan las medidas higiénicas y las visitas sean individuales.