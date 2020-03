Todas las respuestas sobre el trabajo y el coronavirus: despidos y obligación de acudir al trabajo

Los españoles se hacen un sinfín de preguntas, sobretodo los que no pueden teletrabajar, Estas son algunas de ellas, aunque el Gobierno ha presentado una guía :

¿Está obligada la empresa a informar a los trabajadores y poner los medios para evitar los riesgos del COVID-19?

¿Está la empresa obligada a informar si sospecha o conoce del contagio de alguno de sus trabajadores?

¿Puedo negarme a ir a trabajar o a realizar un viaje laboral por riesgo a ser contagiado?

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores podrán interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo, incluso desobedeciendo una orden empresarial. De la misma manera, podría considerarse que los trabajadores que tuvieran próximamente un viaje o reunión en alguna de las ciudades o países con mayor riesgo de propagación, tendrían argumentos y razones para no exponerse al contagio. Pero por el momento la realidad es que se están pactando con la empresa las soluciones a estos problemas.

¿La empresa tiene que pagarme si estoy de baja por coronavirus o al cuidado de mis hijos?

Sí. Si el trabajador no asiste por estar contagiado o en aislamiento preventivo, el Estado le paga durante ese periodo el 75% de la base reguladora al considerarlo accidente de trabajo, aunque puede llegar a cobrar el 100% si así lo estipula su convenio colectivo. Si el empleado no asiste por tener que cuidar a sus hijos o sus familiares a cargo, las personas trabajadoras no tendrían permiso retribuido, salvo que la empresa decida lo contrario. El Gobierno ha anunciado una prestación económica para este colectivo.