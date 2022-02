Para recibir la subida el trabajador no debe hacer nada . Por ley, cualquier empleado por cuenta ajena a tiempo completo en España no podrá cobrar menos de 14.000 euros anuales brutos, divididos en 14 pagas. Al mes esto supone 1.000 euros antes de impuestos.

La subida del salario mínimo no afecta a todos los trabajadores, no todos verán su nómina incrementada. Según el Estatuto de los Trabajadores "la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel". Los trabajadores de tengan una relación laboral que no esté recogida por un convenio colectivo no se beneficiarán de la subida del salario mínimo interprofesional.