Ante la posibilidad de que no se contraten a trabajadores no vacunados o no se les renueven los contratos, este portal apunta a que "hacerlo sería una discriminación por razón del estado de salud. Los enfermos y los no vacunados de covid-19 tienen el mismo derecho constitucional al trabajo que los que ya hayan pasado el covid-19 o estén vacunados", concluye.