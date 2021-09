El 16S comenzará la negociación de la prórroga de los ERTE con la subida del salario mínimo en el aire

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que "da prioridad" al acuerdo social antes que a las cantidades en las que debería subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) y ha reprochado a la CEOE que no quiera negociar. "Siento mucha tristeza, porque esta mesa podría haber sido una mera consulta y, sin embargo, he querido que hubiera diálogo social y lo ha habido. Pero es verdad que hay una parte que se ha sentado en esa mesa sin negociar, que ha dicho que quiere cero euros, es decir congelar el SMI, y sale de la mesa diciendo que quiere cero euros. Eso no es negociar", ha criticado la ministra en alusión a la patronal.