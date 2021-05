¿Deben las empresas volver a contratar a sus trabajadores en ERTE tras no prorrogarse?

El Gobierno, los agentes sociales y la CEOE siguen sin llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. Esta misma mañana, la CEOE ha decidido, en una reunión de su Comité Ejecutivo, no aceptar la última propuesta del Gobierno al seguir "centrando las ayudas" en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad.

Esta incertidumbre a solo seis días de que termine la prórroga de este mecanismo está generando incertidumbre en trabajadores y empresarios. En el caso de que finalmente no se llegase a un acuerdo y se finalizasen los ERTE, las empresas deberán reincorporar a los trabajadores a su actividad, con el consecuente abono de la nómina y las cotizaciones a la Seguridad Social en caso de que estuviesen exoneradas o reducidas.

Sin embargo, habrá empresas que no puedan hacerse cargo de la vuelta a la actividad y que quieran plantearse una solución. Es aquí donde aparecen los temidos ERES . Se trata de una suspensión de empleo que ya tendría un carácter definitivo y no temporal como ahora los ERTE.

Sobre este futuro todavía en el aire en el que los ERTE se dejen de lado todavía no se han pronunciado ni sindicatos ni parte del Gobierno.

El esquema actual de los ERTE establece exoneraciones de hasta el 85%

En cuanto a la protección de los trabajadores, los afectados por ERTE siguen teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia , no les computa el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivale al 70% de la base reguladora . Se mantiene la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias.

Los sindicatos siguen apostando por un acuerdo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo , cree que sería "una pena" que "en el último round" de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no hubiera acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogarlos.

Sordo, en declaraciones recogidas por Europa Press, espera que se pueda alcanzar ese pacto en las próximas horas, porque no sería "comprensible" que no se consiguiera cuando los temas que lo impiden son perfectamente "salvables y superables".

En todo caso, ha querido tranquilizar a los trabajadores asegurando que los ERTE continuarán hasta septiembre, se apruebe su prórroga o no con el consenso social. "Esta herramienta no va a desparecer. Va a durar hasta después del verano, aunque seguramente, si no hay acuerdo, las exoneraciones a las empresas podrían ser un poco peores a las que hay sobre la mesa", ha afirmado.