Yolanda Díaz presiona in extremis a sus socios de Gobierno para que la reforma laboral no salga con C's

El Gobierno sigue dialogando -que no negociando- con sus socios de investidura, dice la vicepresidenta Díaz que la reforma laboral es un acuerdo de país, por lo que al final se abre la puerta a aceptar así el apoyo de Ciudadanos. También Más País y Compromís anunciaban ayer su voto a favor. Con ellos y otros minoritarios de distinto signo, la reforma laboral no tropezará mañana en el Congreso. Se espera la abstención del PNV. Esquerra y EH Bildu siguen en el No, lo mismo que PP y VOX.