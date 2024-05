Aurah Ruiz, continúa en 'Supervivientes': así ha reaccionado al escuchar la decisión final del equipo médico

Sandra Barneda conectaba con Aurah en directo para saber cómo se encontraba. "Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible, una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal hasta que no me diga el doctor que puedo seguir porque quiero volver y luchar hasta el final", confesaba ella, con muchísimas ganas de saber qué iba a pasar con ella y de poder continuar en Honduras.