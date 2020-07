Un estudio demuestra que el poder adquisitivo también se hereda

La ventaja de ser rico

En cuanto a la parte baja de la curva, el experto señala que, al menos, "los hogares no parecen atrapados", es decir, que los hijos de familias pobres están de promedio en el centil 42, pero no más abajo que eso. Aún así, ha señalado que esta muestra se ha recogido con datos tributarios, por lo que no existen cifras de los hogares que no hacen la declaración de la renta y suelen estar entre los más pobres.