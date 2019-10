Europa saca los colores a las cuentas de Sánchez: no cuadran

El Ejecutivo comunitario advierte en una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública y señala que son necesarios más ingresos o menos gastos para no incumplir las reglas fiscales europeas y, por tanto, pide un plan "actualizado" tan pronto como sea posible.

El PP destaca el riesgo económico que supone Sánchez

La portavoz del Grupo Popular ha indicado que "una vez más" existen esos "riesgos" de que pueda suceder "algo parecido" con un Gobierno de Sánchez, que "no cuadra sus cuentas", que no hace "sus deberes" y que "vive en la irrealidad electoral". Por eso, ha subrayado que es "importante" acudir a las elecciones del 10 de noviembre. "Quiero dar las gracias al señor Sánchez por haberlas convocado" , ha dicho, para añadir que al principio a ella le parecía un "fracaso" volver a las urnas pero ha "cambiado de opinión" y las ve como "una oportunidad" para "restaurar la convivencia" y "evitar que los nubarrones de una crisis se puedan convertir en una verdadera tormenta económica que diluvie sobre el conjunto de los españoles".

Ciudadanos critica que las cuentas de Sánchez no se las cree nadie

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado, tras la advertencia de la Comisión Europea sobre el plan presupuestario del Gobierno en funciones para 2020, que l as cuentas del presidente Pedro Sánchez "no se las cree nadie", ni en Europa ni en España.

"Las cuentas de Sánchez no se las cree nadie. No se creyeron ya esos presupuestos 'fake' que enviaron a Bruselas, que no cuadraban y que eran simplemente un anuncio de publicidad del Gobierno socialista. Creo que la seriedad del Gobierno de Sánchez no la reconoce nadie, ni en Europa ni en España", ha declarado antes de participar en la Diputación Permanente de la Cámara Baja.