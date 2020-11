La factura electrónica tiene la misma validez que una factura en papel

Factura electrónica: qué es y cómo funciona

Tanto si ejerces por cuenta propia como profesional autónomo como si decides crear una sociedad y actuar como persona jurídica, existen distintos tipos de facturas que puedes utilizar y que debes conocer para mantener tu contabilidad en orden y al día con respecto a los requerimientos de Hacienda. Todas ellas pueden realizarse también en formato electrónico, siempre que cuenten con toda la información necesaria. Además, actualmente no es necesario validarlas con firma electrónica , lo que facilita más su uso.

En este sentido, en 2019 la Dirección General de Tributos (DGT) reconoció que las facturas recibidas por e-mail en formato PDF son válidas, aunque no lleven firma digital .

Por último, hay que distinguir entre varios tipos de factura electrónica: la factura electrónica con formato estructurado y la factura electrónica con formato no estructurado. La diferencia entre ellas se encuentra en que el formato estructurado facilita su tratamiento automatizado, mientras que el no estructurado no lo facilita. Así, las facturas en formato estructurado contienen datos y pueden ser generadas automáticamente por los sistemas informáticos de facturación del emisor y ser tramitadas de forma igualmente automatizada por los sistemas informáticos de pago y contabilidad del receptor.