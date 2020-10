Ser autónomo o empresario no es tarea fácil: si decides recorrer este camino tendrás que dar forma a una idea de negocio, llevarla a buen puerto, conseguir clientes, mantenerte a flote... y cumplir con toda una serie de requisitos fiscales y legales que a veces pueden resultar complejos si nunca te has enfrentado antes a ellos. Una de las cosas que debes saber es que existen distintos tipos de facturas y que no todo vale a la hora de elegir un formato. ¿Qué tipos de facturas existen y cuándo utilizar cada una de ellas?