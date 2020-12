¿Cuáles son los sectores más dañados en términos de empleo además de los más conocidos por todos?

Lo que más nos sorprende no es la destrucción de puestos de trabajo en hostelería, comercio, turismo, espectáculos y cultura, que son los primeros sectores en los que se piensa cuando hablamos del empleo que se está perdiendo. También está sucediendo en actividades como la educación, la formación y los recursos humanos, en los que se han perdido miles de empleos.

No obstante, hay actividades que se han visto impulsadas por la nueva situación tras la pandemia, ¿cuáles son las más activas en cuanto a creación de empleo?

Hay tres grandes sectores que sobresalen en este sentido. Por un lado, el comercio electrónico y la logística y distribución asociada al crecimiento de las ventas online. Los e-commerce no tenían desarrollada una infraestructura de entrega, especialmente en la denominada última milla, por lo que han tenido que comenzar a contar con muchas pymes que se han convertido en parte de su cadena de valor. Creo que es un sector que se va a ir profesionalizando mucho más de lo que estaba hasta ahora, supone un gran cambio para un país que era más de salir a la calle a hacer las compras. En el año 2020 las contrataciones en logística y distribución han crecido un 35% respecto a las de 2019. En ManpowerGroup España en un solo mes hemos puesto a disposición de nuestras empresas clientes 6.000 trabajadores en el tramo final del año para las campañas de Black Friday y Navidad.

¿Cuáles son los otros dos?

El tercer sector en el que aumenta el empleo es el de las tecnologías de la información y todo su entorno: todo lo relacionado co n ciberseguridad, la nube, infraestructuras y la multicanalidad. Nuestra firma especializada en este ámbito, Experis , se ha colocado en el top ten del país y tenemos 2.500 consultores repartidos en diferentes empresas. En ManpowerGroup recibimos cada semana cien peticiones de nuevos trabajadores por parte de nuestras empresas clientes. De hecho, de cada cuatro puestos de trabajo a cubrir, tres se quedan vacantes por falta de profesionales especializados . Tenemos en España buenos profesionales, pero no suficientes; porque nuestro país se ha colocado en las posiciones cabeceras en Europa en este tipo de servicios.

Ahora se ha producido una explosión mayor desde que comenzó la pandemia , pero era algo que ya venía sucediendo con anterioridad. En algunos puestos más básicos que no requieren tantas habilidades, son necesarias formaciones que no impliquen cuatro o cinco años de estudios, sino que se puedan completar en unos meses; y, a partir de esa base, esos profesionales puedan ir progresando en sus trabajos. Hay una oportunidad en este campo y es una cuestión de país. La FP es un arma importantísima para este objetivo también. Estudios con algo de teoría y sobre todo mucha práctica y con experiencia de aplicación. De esta forma, podremos dar una oportunidad de empleabilidad a muchos profesionales si nos lo proponemos como país.

¿Cuáles son los perfiles con más demanda en nuestro país?

En tecnologías de la información, sobre todo, especialistas en ciberseguridad , en big data , en cloud computing (computación en la nube), analistas de datos, desarrolladores, programadores. Es algo que ya se sabía, pero que ahora son aún más necesarios por la virtualidad en la que estamos instalados y que a mi juicio va a seguir durante muchos meses. En logística y distribución, repartidores . En marketing y ventas, profesionales con conocimiento sectorial y de producto. Además, de los perfiles de servicios sociales y salud : auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos y especialistas. Prácticamente no hay en España ahora capacidad de contratación porque tenemos muchos profesionales que salieron en años anteriores trabajando en diferentes países de Europa.

¿Es de los que piensa que la tecnología, los robots y la inteligencia artificial van a destruir más empleo o van a generar un mayor número de oportunidades laborales?

No pienso que la tecnología destruya puestos de trabajo. La automatización de determinadas funciones hace que algunas tareas se dejen de hacer y un trabajador deba centrarse en labores de mayor valor. Si se tienen capacidades y formación o las empresas facilitan el desarrollo de sus empleados no hay que temer por conservar el puesto de trabajo. Si no, el puesto sí desaparecerá. La solución es dotar a ese puesto de un mayor valor: más servicio, más venta o más experiencia de cliente. Es un reto, pero también una oportunidad.