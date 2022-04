Gerard Piqué explica su pelotazo de la Supercopa en Arabia Saudí y no se arrepiente de nada

Gerard Piqué defiende sus gestiones y cree que fueron beneficiosas para la Real Federación Española de Fútbol

El Confidencial acusa a Luis Rubiales de ocultar a los órganos internos de control de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su pacto con Gerard Piqué para conseguir un aumento y la comisión para Kosmos

¿Vulneran Gerard Piqué y Luis Rubiales el código ético de la Federación?

Gerard Piqué no considera que haya cometido nada ilegal ni amoral tras la filtración de las conversaciones con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en las que se habla del cambio de formato de la Supercopa, la idea de llevarla a Arabia Saudí y lo que cobrarían los participantes sin olvidar la comisión para la empresa Kosmos de Gerard Piqué. "En el mundo en el que nos movemos un 10% es mercado y relativamente bajo. Se puede mover por un 15% ó 20%. Era una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por una gestión así". No obstante, Piqué ha matizado que "oficialmente cobramos la comisión de Sela, una empresa del Gobierno de Arabia Saudí. En ningún caso cobramos de la RFEF. No tengo ningún trato comercial con la RFEF".

"Lo único ilegal es coger unos audios y filtrarlos por interés"

Piqué considera que no ha hecho nada ilegal ni amoral, que no tiene que pedir perdón a nadie, y considera que lo único que es ilegal en toda esta historia es la filtración interesada de unos audios privados. "Lo único ilegal es coger unos audios, filtrarlos por interés. Eso es lo jodido de verdad. En 2019 esta noticia ya salió, ya se hablo de la comisión. no fue noticia y ahora sí lo es. No voy a nombrar a nadie y menos a Tebas, que también hacemos cosas con la Liga. Lo hacemos también con ellos y con la UEFA. Traemos opciones de negocio y le interesa a todo el mundo". Respecto a sacar la competición de España, Piqué ha señalado que "el fan no es sólo del mismo país. Hay clubes globales. Llevar el fútbol a todas partes ayuda a que haya más fans".

"Sin el cambio el Real Madrid no habría sido campeón"

No ve Piqué nada amoral atendiendo al criterio deportivo. "El cambio de formato sucede en 2020. Sin ese cambio, el Real Madrid no participaría y la acaba ganando. En esos tres años dime si se puede ver si nos han ayudado", ha señalado para descartar que su buena relación con Rubiales, "mejor porque he estado en la selección como otros jugadores", haya podido pasar ciertas líneas rojas.

"Pondría la mano en el fuego por Rubiales"

Respecto a Rubiales, Piqué ha señalado que "pondría la mano en el fuego porque no ha cobrado ninguna comisión al margen, es honesto y noble, pongo la mano en el fuego por él".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha defendido que la operación con Arabia Saudí para la organización de la Supercopa de España fue "limpia y clara", con la "cooperación" de la empresa Kosmos como intermediaria, y ha destacado que fue "muy positiva para el fútbol español" y que "ojalá" se puedan dar más acuerdos de este tipo. "Es una operación limpia y clara, transparente", señalan fuentes de la RFEF consultadas por Europa Press. "Fue una gran operación para el fútbol español, muy positiva. Ha ofrecido 240 millones de euros en seis años, de los que 120 millones se destinarán directamente al fútbol no profesional. Ojalá se produzcan más operaciones así", apuntan.

Según ha publicado este lunes el diario digital 'El Confidencial', el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Desde la RFEF muestran "tranquilidad" tras desvelarse los audios entre el máximo mandatario federativo y el futbolista azulgrana, y resaltan que la relación fue de "cooperación" con Kosmos, que actuó como "intermediario" y que en ningún caso recibió comisiones de la RFEF, sino que fue Arabia Saudí la que abonó tales cantidades, que ascendían a cuatro millones de euros por cada uno de los seis años en los que se celebraría la competición en tierras asiáticas.

El Confidencial acusa a Rubiales de ocultar su pacto con Piqué y su comisión

Pero El Confidencial añade Luis Rubiales ocultó a los órganos internos de control de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su pacto con Gerard Piqué para conseguir un aumento salarial y que este último se llevara una 'comisión de éxito' de hasta 24 millones de euros por trasladar la Supercopa a Arabia Saudí. La vicepresidenta de Integridad de la Federación, Ana Muñoz, pidió a Rubiales y su equipo que le aclararan los compromisos que había adquirido el organismo con la empresa del jugador del FC Barcelona, Kosmos Holdings, pero estos negaron que existiera ningún tipo de acuerdo.