El Gobierno descarta bajar los impuestos para abaratar la factura de la luz en plena subida por Filomena

Pero el Gobierno no va a hacer todo lo que Facua exige. No solo eso. El Gobierno asegura que la subida de la luz en pleno Filomena es algo "coyuntural" y "puntual", que espera que baje cuando remita el temporal gracias a decisiones legales que ya ha tomado en otros ámbitos, según ha señalado este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, no piensa actuar sobre la parte de su competencia y rebajar el IVA de este suministro, como hizo el Gobierno de Portugal hace unos días, cuando pasó del 23 al 6%. De nuevo Montero ha usado Europa, como ya hizo con las mascarillas, para ponerse de perfil en una subida que fue muy criticada constantemente cuando su partido estaba en la oposición.