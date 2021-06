Sin embargo, que sea legal no significa que no tenga sus riesgos. La inflación, los ladrones o los desastres naturales son los principales enemigos de esta práctica, según advierten los expertos del comparador de cuentas sin comisiones HelpMyCash.com . Además, retirar el dinero del banco y volverlo a ingresar pasado un tiempo puede llamar la atención de Hacienda .

Más de 70.000 robos con fuerza en domicilios el año pasado

Otro peligro que acecha a los ahorradores es la inflación . Guardar el dinero en casa puede significar una pérdida de poder adquisitivo . Nuestros ahorros no podrán luchar contra el IPC desde una caja fuerte. “Si nuestro dinero no crece al mismo ritmo que la inflación, nos empobrecemos” , explican desde HelpMyCash. El IPC se situó el pasado mes de mayo en el 2,7%, la tasa más alta desde febrero de 2017.

Retirar y volver a ingresar dinero llamará la atención de Hacienda

Los líos con Hacienda son uno de los principales inconvenientes de guardar el dinero en casa, ya que cuando queramos ingresarlo en una cuenta, nos podría solicitar que demostrásemos el origen de los fondos , algo que no siempre resulta fácil. Por ello, conviene guardar toda la documentación oportuna: justificantes de los reintegros, nóminas, etc.

Si no conseguimos demostrar la procedencia del dinero, Hacienda podría considerarlo como una ganancia no justificada y obligarnos a tributar por ella. Al fin y al cabo, si sacamos dinero del banco y al cabo de unos años lo volvemos a ingresar, Hacienda no tiene por qué creer que se trata de la misma cantidad, sino que podría pensar que se trata de un patrimonio que todavía no ha tributado, por ejemplo de un premio.