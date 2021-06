A lo largo del mes de junio, los clientes que no cumplan las condiciones de su cuenta bancaria podrían pagar hasta 60 euros en concepto de comisión de mantenimiento , tal y como se desprende de un análisis reciente elaborado por el comparador financiero HelpMyCash.com .

"Vincularse más es una opción, pero no es la única vía para esquivar costes", explican desde el comparador. De hecho, puede acabar saliendo caro, ya que los productos adicionales pueden tener coste y lo que se ahorra por un lado, se acabará pagando por el otro. Los expertos recomiendan valorar si sale a cuenta aceptar las condiciones que impone el banco para no pagar costes y, si no, cambiar de entidad. Desde el comparador revelan cómo escapar de los gastos según el perfil de cliente.