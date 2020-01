La guerra Ayuso-Colau estalla por el Mobile World Congress

La última aldanada fue un ataque contra el 5G en la web de Ayuntamiento que alarmó a muchos y que a la vista de los acontecimientos ha sido retirada. El artículo pedía "una moratoria" de su despliegue "hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente" , a pesar de que Barcelona era la ciudad que acoge dentro de seis semanas el Mobile World Congres s, el congreso de dispositivos móviles más importante del mundo, que este año precisamente dará el pistoletazo de salida al despliegue comercial masivo del 5G. Esa ha sido la excusa que ha provocado que Ayuso haya propuesto a la capital para un certamen que da dinero y prestigio.

La presidenta regional ha desvelado además que ha estado hablando "durante semanas" con organizadores y ha criticado el trato que se le da por parte de los políticos catalanes a estos. "Creemos que es un evento que se puede celebrar en Madrid y por el que ya me he interesado en otras ocasiones", ha dicho. Tras su intervención y mediante un mensaje en Twitter, Ayuso ha dicho que si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "ataca al Mobile", sus organizadores deben saber "que Madrid estaría encantada de organizar ese congreso". "No puede salir de España y en Madrid la tecnología nos importa mucho", ha desgranado.