Herencia: cómo gestionar la cuenta de un fallecido

Por último, es importante armarse de paciencia, ya que a veces los bancos son lentos con estos trámites y pueden intentar forzar el pago de comisiones, a pesar de que no deberían hacerlo. Tampoco se debe cobrar por el certificado de saldo a fecha de fallecimiento, ya que las entidades están obligadas a informar sobre la situación patrimonial del fallecido en la entidad. Del mismo modo, no deben cobrarte por informarte de los últimos movimientos efectuados por el fallecido.

Por el contrario, pueden cobrarte por darte los movimientos de hace más de un año (no así con los que no superen este límite). Eso sí, deberán informarte del importe y tú deberás aceptarlo. En cualquier caso, evita que el banco te obligue a firmar una solicitud que incluya el encargo de la tramitación del expediente de testamentaría, ya que intentarán cobrarte comisiones por ello. "El estudio y verificación de la documentación que acredita la condición de heredero y la cuantía que hereda es algo que la entidad realiza en su propio interés, y solo lo podría cobrar la comisión si prestara un verdadero servicio de asesoramiento, como el de una gestoría o asesoría jurídica". Además, el banco no puede obligarte a abrir cuenta en la entidad y cobrarte por ello.