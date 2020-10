El Impuesto de Sociedades (IS) grava la renta de las sociedades y demás entidades residentes en todo el territorio español. Deben presentar declaración del IS aunque no hayan desarrollado actividades durante el periodo impositivo o no hayan obtenido rentas sujetas al impuesto, como regla general. El Gobierno de coalición ha decidido subirlo. Actualmente es del 25%.