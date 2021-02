Ingreso mínimo vital ahora también para personas sin hogar y temporeros: requisitos y plazos

La Renta Mínima o Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal es una realidad en España desde mayo del pasado 2020. Se trata de una prestación de carácter no contributivo (es decir, no será necesario haber aportado previamente ninguna cantidad al Estado para poder percibirla) que va dirigida a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social. Además, desde el pasado mes de enero de 2021 esta ayuda sustituye a la llamada prestación por hijo a cargo, una asignación económica ya desaparecida por cada hijo menor de 18 años (o mayor de dicha edad y afectado por una discapacidad), siempre que no se superaran determinados límites de ingresos.