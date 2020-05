Las claves del Ingreso Mínimo Vital que aprueba hoy el Gobierno: ¿cuánto se paga?¿quién puede pedirlo?¿cómo solicitarlo?

Requisitos para solicitarla:

3.000 millones de euros anuales

En total, podrán beneficiarse de este ingreso mínimo cerca de 850.000 hogares, que agrupan a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo sea inferior a los 230 euros al mes, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.



Escrivá también ha adelantado que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.



Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.



Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, el ministro ya ha detallado que "para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas".



También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.



La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones con la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, que abogaba, ante la pandemia del COVID, por un ingreso mínimo vital transitorio antes de aprobarse este definitivo.



Finalmente, han prevalecido los plazos y los planteamientos del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha defendido el carácter permanente de la medida y su aprobación en la segunda quincena de mayo.