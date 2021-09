El presidente del Gobierno pronosticó que a finales de 2021 habremos pagado el mismo precio de la luz que en 2018 . Por el momento los récords no cesan. Y eso, según el propio Ejecutivo está repercutiendo en unas encuestas que dan el poder al PP junto a Vox. En un Gobierno que tiene por bandera no dejar a nadie atrás el precio de la luz está siendo un foco de tensión entre el PSOE y Podemos.

"Evidentemente habrá un suelo, que son los costes , pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa", ha añadido la ministra en referencia a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es "hacer las cosas bien", para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que en reiteradas ocasiones ha abogado por "achicar" el pool.

La ministra ha insistido en que aunque la subida del pool es llamativa, lo importante es que nadie se agobie por ello, porque hay qué ver qué pasa con la factura y no sólo con el mercado mayorista. "El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos o otra algo más", ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación.

La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno ha adoptado y está trabajando en un plan de choque para que el repunte de precios de la electricidad no lo paguen los ciudadanos y las empresas, sobre todo las pymes, aunque ha insistido en que los precios del mercado mayorista no son los que automáticamente se pagan en el recibo.

El plan de choque en el que trabaja el Gobierno para r ebajar los costes de la factura, ha indicado, ampliará y profundizará algunas de las medidas ya adoptadas, siempre con el respeto al marco regulatorio comunitario, y con el objetivo de que sean "eficaces". Así, ha descartado medidas que "no responden a las necesidades" y que realmente no sirven para atajar los problemas, entre ellas la creación de una empresa energética pública como demanda Podemos.

"La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada (...) Hay otras ideas y sugerencias que no van a resolver en absoluto los problemas. Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro", ha defendido Calviño. La vicepresidenta primera ha señalado que no sólo se refiere a las ideas de Podemos, también a las propuestas que está haciendo el PP y que ha definido como "una especie de mancha de tinta de calamar que no responde en absoluto a las necesidades" de los ciudadanos.