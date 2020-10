Una de las desventajas de trabajar como autónomo es la obligación de llevar al día nuestra contabilidad y no dejar pasar la fecha de presentación de ciertos modelos de impuestos ante Hacienda. Estas son las sanciones si no lo haces. Es el caso del Modelo 130, uno de los más conocidos entre este tipo de profesionales, vinculado a quienes realicen una actividad económica de forma personal o como socios de comunidades de bienes o sociedades civiles (siempre que éstas no se integren en el Impuesto sobre Sociedades). El Modelo 130 de Hacienda sirve precisamente para declarar los beneficios obtenidos por la actividad económica desempeñada, así como para abonar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a ese periodo. Presentar el Modelo 130: instrucciones y cuándo debes cumplir con esta obligación.