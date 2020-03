El falso autónomo se disparó durante la crisis y está en el punto de mira de la Inspección de Trabajo

Durante la crisis ha proliferado la figura del falso autónomo , que no es nueva, pero que sí se ha visto más extendida durante los últimos años. Para las empresas, se trata de una vía más barata para delegar trabajo sin mantener una relación laboral con su fuerza de trabajo y sin tener que abonar cantidad alguna a la Seguridad Social por ellos. Para los trabajadores, esta vía suele suponer menos ingresos (por deber hacer frente por sí solos a la cuota de la Seguridad Social y a la retención correspondiente en concepto de IRPF) y, sobre todo, una merma en sus derechos, al tratarse de una relación mercantil (entre empresa y profesional autónomo) y no laboral (entre empresa y trabajador). ¿Qué es el falso autónomo? ¿Qué puedes hacer en caso de serlo?

¿Qué es el falso autónomo?

Esta figura se encuentra en el punto de mira de la Inspección de Trabajo y puede acarrear importantes sanciones. Consiste en utilizar un marco normativo que no es el que corresponde a una relación empleador-empleado. Así, el ‘trabajador’ (que no es formalmente tal), que debería mantener una relación laboral con la empresa, está encuadrado sin embargo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) , aunque en la práctica actúa exactamente como si de un trabajador por cuenta ajena se tratara. Ello implica que cumple los requisitos de dependencia, ajenidad y retribución .

Optar por la contratación de autónomos es sin duda más rentable para la empresa, que gasta menos en salarios y que mantiene además una total flexibilidad a la hora de prescindir de su fuerza laboral, al no aplicarse las normas del Derecho Laboral (despidos, ERE, etc.) Sin embargo, claramente no toda relación autónomo - empresa da lugar a un fraude de falso autónomo. Deben cumplirse ciertas características.