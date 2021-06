En una publicación de Twitter, la DGT ha recordado la importancia de que las placas de las matrículas, algo así como el DNI de los coches, sean legibles y no se encuentren deterioradas. Si tu matrícula no se ve bien o se encuentra en mal estado, más vale que la sustituyas antes de viajar ya que no podrás superar la ITV y podrás enfrentarte a multas que pueden alcanzar los 6.000 euros.