La Dirección General de Tráfico está multando a muchos vehículos que no tienen la inspección Técnica de Vehículos (ITV) pasada , aunque estos vehículos se encuentren parados en la vía pública . Este detalle puede haber sido pasado por alto por muchos conductores que, tal vez desde la entrada en vigor del estado de alarma no utilizan su vehículo habitualmente.

Pensar que si no utilizamos el coche puede evitarnos una sanción por haber cumplido el plazo para pasar la ITV es un error. Así se recoge en el artículo 10 de las Inspecciones Técnicas de Vehículos: "Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I”.

No tener la ITV en vigor es una falta grave y la cuantía de la multa puede variar. Si no se ha llevado el coche a pasar la ITV en el tiempo especificado la multa será de 200 euros (100 euros con pronto pago). Si se circula con un coche que ha intentado pasar la ITV y el resultado ha sido desfavorable, la multa será de 200 euros (100 euros con pronto pago) y se circula con un coche que ha pasado la ITV con resultado negativo la multa asciende a 500 euros (sin posibilidad de descuento).



La única excepción es que el vehículo haya sido dado de baja temporal, pero en este caso no podrá estar estacionado en la vía pública, sino en un recinto privado y cerrado.