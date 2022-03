El multimillonario ruso Alexei Mordashov rechaza las sanciones económicas de la UE: "No tengo nada que ver"

El multimillonario agregó que nunca ha estado relacionado con el mundo de la política, por lo que manifestó su incomprensión ante las sanciones que le fueron impuestas este lunes a él y a otros 25 individuos, entre ellos empresarios, funcionarios del Kremlin y oficiales del Ejército. "No tengo absolutamente nada que ver con la aparición de las actuales tensiones geopolíticas y no entiendo por qué la Unión Europea me ha sancionado," aseguró Mordashov, que indicó que no comprende cómo estas medidas contribuirán a la resolución del "terrible conflicto".