Hacer una factura correcta se ha convertido en el otro drama de los autónomos

¿Cómo hacer una factura de autónomo?

¿Cómo hacer una factura sin ser autónomo?

En cuanto a la posibilidad de hacer una factura sin ser autónomo , tan solo es posible hacerlo cuando no exista habitualidad en el ejercicio de la actividad de que se trate . Según recoge el Estatuto del Trabajo Autónomo, debe ser trabajador autónomo toda “persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo(…)”.

Por tanto, el único margen con que podemos contar a la hora de no facturar es el de la no habitualidad , ya que normalmente siempre realizaremos el servicio o compraventa de forma personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona.

Sin embargo, existe una vía no oficial -porque no está recogida en la ley- por la que quienes facturen de forma habitual pero no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual (950 euros brutos mensuales en 2020, es decir, 13.300 euros anuales) pueden facturar sin darse de alta como autónomos y, por tanto, ahorrarse la cuota de la Seguridad Social, que suele ascender como mínimo a 286,15 euros mensuales.