En caso de que, por cualquier causa, nos encontremos en una situación que nos impida trabajar de forma permanente, existe una prestación pública destinada a cubrir nuestros gastos básicos de por vida. Se trata de la prestación por incapacidad permanente , gestionada por la Seguridad Social y concedida a aquellas personas que cumplan determinados requisitos, entre ellos, una disminución de su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo determinado no inferior al 33 por ciento. ¿Qué es y cuáles son los requisitos para solicitar la pensión por incapacidad permanente?

En cuanto a los requisitos para acceder a una prestación por incapacidad permanente, estos dependerán del grado de incapacidad, de manera que en algunos casos no será necesario contar con una cotización previa. En concreto, si la incapacidad deriva de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, no se exigirán cotizaciones previas.