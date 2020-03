Un ERTE no es un ERE y menos con los cambios que ha aprobado el Gobierno

Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero). Esto, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se considera un paréntesis en la prestación de desempleo que no afectará a eventuales prestaciones futuras del cotizante.

Un ERTE y lo que ha modificado el Gobiermo

Un ERTE es temporal, es decir, la salida del trabajador de la empresa es limitada en el tiempo. Tras un período, vuelve a su puesto de trabajo. “Un ERTE es una suspensión de un contrato, no es un despido temporal, como se está hablando. La gente se piensa que los van a echar, y no es así, son suspensiones temporales . Durante el tiempo que se estime oportuno, se puede dar o que dejes de trabajar durante un tiempo de forma continuada, eso sería suspensión del contrato, pero puede ser también una reducción de la jornada ”, señala Lola Carrillo, profesora de Derecho Laboral de Comillas ICADE .

Ante el coronavirus, los cambios son: que todo el mundo que no cumple los requisitos del paro va a cobrar el ERTE , va a cobrar el desempleo, y que los empresarios no van a pagar salario y tampoco van a pagar cotización . ¿Quién va a pagar esa cotización? La Seguridad Social. Igual que cuando estás en desempleo total. Cuando no es un ERTE, sino que es un ERE, y cobras desempleo, quien cotiza por ti es el servicio público de Empleo.

Otro gran cambio. Antes tenía derecho a cobrar el empleo aquel que hubiera estado cotizando aproximadamente un año los últimos seis años –la Ley dice 360 días en los últimos 6 años-, y los que no hubieran cotizado esa parte, aquellos que cobraran muy poco, los que su salario no alcanzara el 75% del salario de su profesión. El resto, si no había cotizado a la Seguridad Social durante un año, no cobraba el desempleo con un ERTE tampoco”.