"Esto es una merma de derechos, no somos robots": la calle contesta a que se pueda despedir si faltas al trabajo

"¿Y si estoy enfermo que hago?", pregunta la gente en al calle que no conoce con exactitud una sentencia que los trabajadores deben conocer. Muchos no saben a qué se agarran ahora las empresas y son más los que temen que sea un efecto llamada para a la hora de cogerse una baja (ojo, del millón de españoles que no va a trabajar, 267.000 no estaban ni de baja médica) paguen justos por pecadores.