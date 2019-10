El Constitucional avala el despido de un trabajador por faltas de asistencia intermitentes aunque estén justificadas

La denuncia de una trabajadora

No obstante, y más allá de los motivos de la compañía para proceder a la extinción del contrato, la empleada interpuso una demanda solicitando que se declarase la nulidad del despido por vulneración de los derechos humanos , defendiendo que el artículo 52, ‘apartado d’, del Estatuto de los Trabajadores conllevaba una “evidente amenaza de coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido”.

“La reiteración intermitente de faltas de asistencia”, causa del despido

Tal como subraya el fallo, para el TC una determinada actuación empresarial relacionada con las bajas por enfermedad del trabajador solo podría reputarse cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es decir, cuando se genera un peligro grave y cierto para la salud del afectado. No obstante, la sentencia apunta que "esta circunstancia no se advierte que concurra en el supuesto de la norma que se cuestiona".

Además, el TC insiste en que no se debe pasar por alto que la causa de despido no era el mero hecho de estar enfermo, sino la reiteración intermitente del número de faltas de asistencia al trabajo, justificadas o no, que han tenido lugar en un determinado periodo de tiempo.