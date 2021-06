El recibo de la luz de junio se dispara y puede ser el segundo más caro de la historia

El usuario medio consume un 45% de electricidad en horario valle, un 29% en punta y un 26% en llano

Facua pide una reforma de caldo del bono social y una bajada del IVA

Asimismo, considera que la bajada media del 14,2% en el precio del término fijo de la factura resulta "absolutamente insuficiente, máxime teniendo en cuenta que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se incrementó en un 103%" y lamenta que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "no haya manifestado públicamente que la CNMC debe modificar los horarios, con el adelanto del periodo 'valle' a las 22.00 horas de lunes a viernes". No obstante, valora "positivamente" la propuesta de recorte de 1.000 millones de euros anuales en las sobre retribuciones a las eléctricas por la no emisión de CO2 en las centrales hidráulicas y nucleares.