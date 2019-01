La guerra continúa: Lo que piden los taxistas y que Garrido considera inaceptable

Garrido no cede ante las peticiones de los taxistas a los que considera podemitas radicalizados. Estos dicen que han flexibilizado su propuesta, pero Garrido se mantiene firme en su postura de no acabar con las VTC. El enfrentamiento se encona y seguirá la huelga indefinida. Se cumple el décimo día de huelga.

Precontratación mínima de una hora

Nada de geolocalizadores

Lunas transparentes

Autorización o inmovilización

Los taxistas dicen que han cedido en sus reivindicaciones

Garrido firme: No vamos a ceder a los chantajes

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha advertido al sector del taxi de que no va a "ceder al chantaje" y de que la respuesta a sus propuestas seguirá siendo "no" si lo que pretenden es "eliminar" al sector de los vehículos de alquiler con conductor. "No vamos a ceder a la coacción ni al chantaje. Ni en el día uno, ni en el día diez. Si pretenden eliminar un sector, la respuesta va a ser no", declaro Garrido en su intervención en el Foto Justicia de ICAM en referencia a las diez jornadas de movilizaciones y paro indefinido que suma el sector en la capital y la nueva propuesta del gremio.