Requisitos para pedir la ayuda para autónomos en 2021

Una de las demandas que con más insistencia ha reclamado el colectivo de profesionales autónomos en España, a raíz de la crisis económica provocada por el coronavirus, es la aprobación de ayudas directas para autónomos. Se trata de una medida que se ha adoptado exitosamente en otros países del entono de la UE y que permite mantener a flote a aquello negocios que sencillamente no pueden funcionar en este contexto sanitario, social y económico. ¿Cuáles son los requisitos de las ayudas para autónomos en 2021 aprobadas recientemente?

Requisitos de las ayudas a autónomos en 2021: ayudas directas para el sector

Tal y como resume la Federación Nacional Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), los destinatarios de estas ayudas para autónomos son las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.