El mundo de los robots ya está aquí y no estamos listos: qué empleos corren peligro

Lade los robots, ya está aquí, pero no es un tema que haya aparecido en las sucesivas campañas electorales que han acabado agotando a los españoles con consignas vacías, soflamas e insultos. Sobrevivimos con una política cortoplacista que no mira el futuro. Y este dice que sinel trabajo, por más que muchos agiten la Constitución y lo vendan como un derecho, no está asegurado. Desde, un estudio elaborado este mismo año señalaba quede ser automatizado. ¿Está el tuyo en riesgo? Puedes comprobarlo en este test antes de seguir leyendo.

No solo eso. Un estudio recién presentado por Randstad titulado ' Talent Trends Report 2019 '. desgrana que el 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado, por lo que los perfiles más solicitados serán aquellos con formación y experiencia en las necesidades más innovadoras. De acuerdo con este estudio, la robótica no tiene por qué estar llamada a sustituir el trabajo de los profesionales , sino a dar respuesta a aquellas vacantes difíciles de cubrir en sectores como construcción o manufactura.

Un paseo por el mundo para comprobar que ya nos sustituyen

En él no hay tanta opinión como realidad, no en vano, el periodista ha recorrido medio mundo para ver con sus propios ojos el cambio. Y así ha podido contemplar 'in situ' robots camareros,, hoteles dirigidos por máquinas (elde Japón cuenta con conserjes robot-dinosaurio), guías , políticos (el robota la alcaldía de Tama, en Tokio y quedó tercero con 4.000 votos), profesores no humanos (con la cara del genio que usa vídeo, foto y tecnología para enseñar y hasta saca la lengua),(losya dejan paquetes en EEUU y en Dubai ya hay taxis voladores), vendedores que seleccionaban la casa perfecta para una familia gracias al big data,, soldados a lo Terminator (Corea del Sur cuenta con laque nunca falla y cuyos proyectiles recorren 4 kilómetros…). Todo esto ya es real.

Empleos en peligro de extinción

¿Y si el futuro el ser humano se dedica al ocio?

No parece tan drástico al futuro aunque la falta de preparación convertirá a millones de personas en parias sociales (de ahí que el debate de un mínimo salarial empiece a aparecer en escena). En este futuro habrá tres clases sociales: una élite que se adaptará y ganará cada vez más, los que presten servicios personalizados para esa élite (entrenadores personales, guías espirituales, cheff privados, psicólogos, psiquiatras…) y una tercera a la que el historiadorllama la clase inútil. Así de duro. Otros expertos no son tan radicales y hablan ya de un proletariado tecnológico, que controlará los contenidos en las redes.

El Banco Mundial advierte: la equidad está en riesgo

Preocupa más la velocidad que el cambio

¿Es el fin? Tal vez de la vida que conocemos ahora, porque sin formación el ser humano tendrá dificultades, pero siempre harán falta ingenieros y analistas de datos, tiendas que ofrezcan experiencias sensoriales excepcionales, psicólogos, consultores personales, los médicos que monitorizarán nuestros sensores, interpretarán los diagnósticos, y nos darán consejos prácticos y apoyo anímico. Los profesores deberán ayudar a los niños a encontrar su pasión, ética, empatía, trabajo en equipo… La piel, la empatía, serán siempre un valor añadido para los humanos. Los jóvenes de hoy trabajarán en carreras que no existen como ha profetizado Cathy Davidson en su libro 'Now You See it'. O como sentencia Thomas L. Friedman en el NYT, "nuestros hijos no tendrán que buscar trabajos sino inventarlos". Para ello como señala Bill Clinton en sus conferencias habrá que tener en la vida un plan A, y otros B,C,y D.