El sueño de una renta básica se marchita fracaso tras fracaso

El sueño de la Renta Básica Universal no termina de hacerse realidad. Hasta una decena de experimentos han intentado ponerla en práctica con escasos resultados . El último de ellos, en Finlandia donde tras dos años de ensayo se decidió poner fin a la iniciativa. En España, solo Podemos lo ha contemplado en su formato más “universal” e “incondicional” , el resto de partidos políticos debaten sobre medidas más cercanas a una Renta Mínima .

Tras agotarse los fondos sobre los que se sustentaba el programa, el Estado decidió no renovarlo . Ahora hemos conocido sus principales conclusiones y estas han sido sorprendentes: el experimento no ha servido para impulsar el empleo entre sus beneficiarios , según ha reconocido el Gobierno finlandés aunque sí se registró un efecto positivo en la calidad de vida de los participantes , así como en su confianza de cara a sus expectativas de futuro.

Los partidos políticos y la Renta Básica Universal

De forma general, la renta básica se define como una, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, independientemente de su situación económica o de su predisposición a trabajar, en palabras del filósofo y economista belga Philippe van Parijs . Mientras que la renta mínima de inserción (RMI) es unapara personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para atender sus necesidades más básicas y que por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo de pobreza.

Por ello las propuestas de los partidos políticos estánque de Renta Básica. Un ejemplo de ello es que l as cuatro formaciones mayoritarias en el parlamento español han intentado aproximarse a esta idea que vendría aconcon una. También se requiere, que las condiciones para su concesión se mantengan y lade la Seguridad Social sea esta contributiva o no.

Los experimentos con Renta Básica

Para Juan Ramón Rallo estas transferencias de rentas “realmente no reflejan la totalidad de la Renta Básica” y apunta que “a mi juicio no reflejan los efectos negativos porque son experimentos a dos años vista y por tanto no dejan ver toda la repercusión sobre el receptor. Además para financiarla necesitas impuestos muy altos y los efectos de esos impuestos tan altos tampoco los estamos viendo porque esos experimentos son solo para grupos reducidos de ciudadanos”.