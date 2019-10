El peligro de las tarjetas revolving: qué son y cómo evitar una deuda perpetua

“Cada día recibimos una notificación del juzgado con sentencia firme a favor de los afectados”, explica Fernando Renedo, Director Jurídico de la plataforma que explica que “la mayoría de las personas desconoce que está pagando estos intereses desorbitados y se da cuenta tiempo después. La razón es porque al aplazar los pagos en “cómodas cuotas” están pagando dos o tres veces el préstamo principal y, para cuando toman cartas en el asunto, se dan cuenta de que no solo han pagado mucho más de lo prestado sino que aún les queda mucho dinero pendiente de devolver. Desde fuera, a veces se tiene la idea preconcebida de que estas situaciones solo les suceden a personas que están pasando por un bache económico o que quienes acuden a este tipo de financiación no leen bien las condiciones antes de firmar el contrato y tendemos a juzgarles de forma severa por su irresponsabilidad”, explica Javier López, director de Marketing y socio de la compañía.

El perfil del afectado por una tarjeta revolving o micropréstamo

Atendiendo a la edad, las personas que reclaman se encuentran entre la franja de edad de los 40-45 años , si bien, de media, ese crédito lo pidieron 6 años antes. Respecto al género, los hombres son más propensos a tener un contrato a su nombre siendo así en el 66% de los casos mientras que la mujer representa un 34%. No obstante , alrededor del 80% de las personas que acuden a ellos tienen una familia, por lo que podríamos decir que no afecta a la economía de una sola persona, sino a un grupo familiar.

3. El 68% no tenía ninguna intención de contratarlo y, sin embargo, por alguna razón, se encuentra vinculado a esta financiación sin saber muy bien cómo: Los afectados explican situaciones muy diversas. Las más comunes: un chico joven se acercó en un centro comercial, el banco se la concedió indicando que era una tarjeta nueva con puntos, al financiar un préstamo de su casa, éste se vinculó a otro crédito… No la necesitaban, no habían oído hablar de ello y, sin embargo, ahora sufren las consecuencias. Y es que según explican desde la plataforma, la mayoría de los afectados, cuando firmó el contrato (si es que lo hizo porque hay numerosos casos en los que no existe ni siquiera dicha firma) no sabía bien lo que hacía porque la entidad fue muy poco transparente.