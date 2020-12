Valencia se relaja en Nochevieja y permite la apertura de los locales hasta las 12 de la noche

A solo tres días para Nochevieja, Valencia no quiere quedarse sin fiesta. La decisión de permitir la apertura de sus locales de ocio ha provocado polémica. Muchos consideran contradictorio que unas veces se permita y otras veces no. Entiendo que quieran abrir un poco la mano, pero igual no es el mejor momento con el aumento de los casos de covid-19.