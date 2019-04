El voto del miedo, el odio y la rabia gana elecciones: claves para saber qué nos está pasando

Los políticos de medio mundo han decidido ser más infantiles, impactantes, tuiteros y banales. Meten miedo y mucho, para combatir el miedo. Porque es lo que hoy mueve a las sociedades occidentales, el miedo y votar con las tripas. Lo vemos en la campaña electoral permanente en España. Pero no seamos el ombligo del mundo. Esta confrontación de bloques, este odio indisimulado, esta plaga de insultos, este descrédito político e institucional se ha extendido por todo Occidente .

Es lo que tiene la frustración ante la globalización, la inmigración, la falta de preparación para la sociedad del futuro en la que los robots están al caer. En Europa, más de dos tercios de la población piensa que los robots y la inteligencia artificial destruirá más empleos de los que crean . Ahí hay un tema de futuro del que nadie habla como del terror a no salir del bucle del empleo temporal, que atenaza vidas.

La clase media está en peligro y con ella la democracia

Sigue el miedo a quedarse fuera de pertenecer a esa clase media que tenía casa, coche y piso de veraneo asegurado casi con un solo trabajo. El último informe de la OCDE, Bajo presión, la exprimida clase media , deja claro que Europa corre peligro si no se logra que

El coste de la vida, sobretodo de la vivienda, crece sin parar

Las políticas deben considerar reducir efectivamente la carga fiscal neta sobre los hogares medios, mientras se mantiene laLas personas con ingresos medios tienden a ser pagadores netos, mientras que los ancianos son hogares de ingresos medios son beneficiarios netos. Ahí se avecina un nuevo enfrentamiento social que aún no se vesubvenciones, asistencia financiera para préstamos o desgravaciones fiscales para compradores de vivienda. La educación cada vez más depende de la clase social, por eso la OCDE recomienda una FP atractiva.

Dificultades para llegar a fin de mes

Así, uno de cada dos hogares de ingresos medios confiesan dificultades para llegar a fin de mes. El 40% de los hogares de clase media baja son financieramente vulnerables. El 36% de las personas cree que tener padres bien educados es esencial para salir adelante, en comparación con el 31% en la década de 1990. El 60% de los padres mencionan el riesgo de que sus hijos no alcancen el nivel de estatus y comodidad que ellos tienen como uno de los tres mayores riesgos sociales y económicos a largo plazo. Se ha vuelto más difícil para las generaciones más jóvenes llegar a la clase media.

No va a ser fácil si no se mete mano en serio a las relaciones laborales. Las generaciones mayores a menudo están mejor protegidas de los cambios en el mercado laboral. Y también el trabajador y su falta de formación y las empresas y su incapacidad para pagar según la valía tienen gran parte de culpa. España no está preparada para una nueva crisis dicen los expertos y esta puede llegar. Acabaría masacrando definitivamente a la clase media y eso sería un peligro para la democracia. Así que la política del miedo, el insulto y del tuit debe terminar. La pregunta es si lo hará a tiempo.