El sistema actual de pensiones será pronto insostenible: razones para ir ahorrando para tu jubilación

Tratando el caso de España, ésta se hace incluso más larga : elevadas tasas de desempleo, tardía incorporación al mercado laboral, precariedad del mismo, salida de inmigrantes y un elevado endeudamiento de los hogares por la crisis económica -que no ha dejado ni un hueco al ahorro-, o el incremento de la pensión media anual (1069,78 € al mes en noviembre de 2017 vs. los 766,52 € en el año 2007); más autónomos, sí, pero optando en su mayoría por cotizaciones reducidas, lo que demuestra su falta de previsión y planificación.

Solo has leído hasta aquí y ya se te está haciendo “bola” este post. No me extraña, que a uno le recuerden la cruda realidad no resulta digamos…, agradable.