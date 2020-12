Estudiar en estas prestigiosas universidades o escuelas de negocio s no es fácil ni barato para el poder adquisitivo español. Por un lado, estas instituciones educativas reciben un mínimo de entre cinco y diez solicitudes por plaza , por lo que los procesos de admisión son largos y con una dura competencia entre candidatos brillantes de muchos países.

Los más conocidos, los másteres en dirección de empresas (MBA o Master in Business Administration), cuestan entre 50.000 y 60.000 euros , por ejemplo. Y además hay que sumar los gastos de viajes, manutención, etcétera. Al alcance de pocos en nuestro país.

Becarios de renombre

Ayudas de estudio

Cómo cazar una beca

La mayoría de estas ayudas requieren de una petición de ingreso previa en alguna universidad extranjera, como es el caso de las fundaciones Ramón Areces, Barrié de la Maza o Rafael del Pino. No es así en La Caixa y en Fulbright, en las que la admisión puede ser tramitada con posterioridad a la solicitud de la beca.

Lo normal es que los candidatos soliciten las becas al tiempo que van gestionando la admisión en la universidad . Para recibir una de estas ayudas es importante contar con un buen expediente académico, pero no sólo. Cada vez se valoran más otros aspectos en los aspirantes, que habitualmente deben pasar una o varias entrevistas con el comité de selección, en las que explica sus motivos para estudiar en el exterior. También debe detallar su proyecto de estudios y sus planes de futuro en una carta de presentación.

Jorge Cosano, un cordobés que ha cursado un MBA en una de las mejores escuelas de negocios del mundo, The Wharton School, da una serie de consejos para ser admitidos en estos centros de elite. Señala que cada vez los masters más prestigiosos conceden mayor importancia a las habilidades sociales, no sólo al expediente académico. Y que ponerse la gorra de applicant -expresión coloquial que se suele utilizar en referencia al proceso de solicitud de un programa máster en una escuela de prestigio- no es tarea fácil porque se trata de un proceso en el que intervienen tantos factores que es difícil conocer cuál será el resultado.